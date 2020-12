[아시아경제 성기호 기자] 법정관리를 신청한 쌍용자동차가 협력사의 납품 거부로 오는 24일과 28일 생산 중단에 들어간다.

쌍용차는 23일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 이같은 내용을 공시했다. 생산 중단 차종은 올 뉴 렉스턴 등 전차종이다.

쌍용차는 공시를 통해 "협력사의 납춤거부에 따른 생산부품조달 차질로 생산중단에 들어간다"며 "협력사와의 납품협상을 추진 중"이라고 밝혔다. 또한 생산재계예정일자인 29일도 내부 상황 등에 따라 변동 될 수 있다고 전했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr