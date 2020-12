대구시교육청, 내년 2월까지 유·초·중·고 '전면 원격수업' … "졸업식은 학급단위"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 대구시교육청은 교육부 기준보다 더 강화된 거리두기 3단계를 적용, 오는 28일부터 내년 2월말까지 '전체 학생 원격수업'을 실시하는 방안을 22일 일선 학교로 통보했다.

지난 16일 '학교 내 밀집도 기준 1/3' 등교수업 기준을 마련했던 시교육청은 최근 교회 등 지역감염의 확산세가 수그러들지 않고 있는 데 따라 이같이 결정했다고 밝혔다.

다만, 초등 돌봄이나 기말고사 또는 학교별 학사운영 상 필요한 경우 등교수업을 제한적으로 허용했다. 기초학력 지도와 방과후학교 운영을 위해서는 방역 수칙을 준수해 운영토록 했다.

또한 졸업식은 대면으로 진행하되 여러 개의 교실에 분산 배치, 학급단위로 실시토록 했다. 학부모 및 외부인사의 출입은 금지하도록 했다. 그

초등학교 176개교와 고등학교 9개교는 오는 24일 겨울방학에 들어간다. 따라서 이번 조치에 따라 12월 28일부터 원격수업으로 운영되는 학교는 초등학교 54개교(전체 230개교)와 중학교 124개교(전체 124개교), 고등학교 85개교(전체 94개교)가 해당된다.

유치원도 돌봄 원아를 제외한 전체 원격수업을 실시한다. 특수학교(급)는 원격수업을 운영하되 학생이 희망할 경우 1대 1, 1대 2, 또는 가정방문 수업으로 진행하게 된다.

강은희 교육감은 "학교 밖 사회의 위태로운 상황이 학생들의 등교를 어렵게 하고 있으니, 시민 모두가 철저한 방역수칙 준수로 감염병의 고리를 끊고 학생들에게 안전한 교육환경을 만들어달라"고 호소했다.

