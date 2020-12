美의회, 9000억달러 규모 부양책 통과…트럼프 서명 남아

공화·민주, 수개월간의 논의 끝에 전날 합의

[아시아경제 정현진 기자] 미국 의회가 21일(현지시간) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 경기 침체를 막기 위한 9000억달러(약 996조3000억원) 규모의 경기부양책을 통과시켰다고 워싱턴포스트(WP) 등이 보도했다.

보도에 따르면 이날 미 상·하원은 5593쪽 분량의 코로나19 경기부양법안을 통과시켰다. 하원에서는 찬성 359표, 반대 53표, 상원에서는 찬성 91표, 반대 7표로 이 법안이 통과됐다. 공화당과 민주당의 오랜 갈등 끝에 전날 합의한 내용이 통과한 것이다. 조만간 도널드 트럼프 대통령이 부양책에 서명할 예정이다.

이번 부양책은 코로나19 사태로 생긴 실업자에게 주당 300달러를 현금 지원하는 정책을 비롯해 중소기업 지원, 식료품 지원, 백신 배포, 의료 비용 지원에 6000억달러를 직접 투입하는 내용을 골자로 한다. 이번 조치는 코로나19 확산으로 경제 활동 중단 가능성이 커진 상황에서 미국 경제에 불쏘시개 역할을 할 것으로 보인다.

미 의회는 지난 3월 코로나19 확산 속도가 빨라지면서 경기가 크게 침체되자 2조달러 이상의 경기 부양책을 동원해 경제를 떠받쳐왔다. 이후 코로나19 사태가 장기화하면서 지난달 대선을 앞두고 추가 경기부양책의 필요성이 지속적으로 언급됐으나 규모 등을 놓고 공화당과 민주당이 갈등을 벌이며 합의점을 찾지 못했다. 하지만 미 대선 이후 승리를 거둔 조 바이든 대통령 당선인이 신속한 코로나19 부양책 마련을 강조했고 민주당이 당초 주장해오던 부양책 규모를 대폭 줄이면서 양측이 합의점을 찾았고 전날 결국 합의했다.

