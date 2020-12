국내 최대 합천댐 수상태양광, 주민 고용·수익 배분…"상생 모범사례"

[아시아경제 김보경 기자] 한국수자원공사는 국내 최대 규모로 조성되는 합천댐 수상태양광 사업을 '주민참여형' 사업으로 추진하기 위해 21일 본격 착수에 들어갔다.

경남 합천군 합천댐 수상태양광 사업은 연간 약 6만명이 사용할 수 있는 41㎿ 설비 용량으로 내년 준공 예정인 총사업비 924억 원의 재생에너지 사업이다. 합천군의 상징인 '매화'를 형상화한 형태로 조성하며 국내 기업인 한화큐셀이 시공을 맡았다.

수자원공사는 수상태양광 설비 공사에 필요한 토목과 전기 분야 인력을 지역에서 우선 고용했다고 밝혔다. 완공 이후 약 20년 동안 운영에 필요한 유지보수 인력 역시 지역주민으로 채용할 계획이다.

또한 지역주민이 이번 사업에 투자자로 참여할 경우 향후 20년간 참여 비율에 따라 4~10%의 고정 이자수익을 배분받는다.

주민참여형 재생에너지사업은 2017년에 발표한 '재생에너지 2030' 계획에 포함된 내용으로, 사업을 추진하는 과정에서 사업자 외에도 지역주민 등 일반 국민의 참여를 늘리는 것이 핵심이다.

지역 고용 창출과 사업 투자에 의한 소득증가, 관광인프라 구축과 같은 장기적인 관점의 지역발전상을 제시하고 있어 지역상생 모범 사례가 될 전망이다.

한국에너지학회 수석부회장인 영남대 박진호 교수는 "주민참여형 사업모델은 재생에너지 보급 확대의 큰 어려움 중 하나인 지역사회와의 갈등을 해소하고 서로 상생할 수 있는 대안이 될 것"이라고 말했다.

박재현 수자원공사 사장은 "탄소중립 실현을 위해서는 재생에너지로의 전환이 가속화돼야 하는 한편 지역사회와의 상생방안 역시 동반돼야 할 것"이라며 "이번 사업을 통해 주민참여형 수상태양광 사업을 에너지 전환의 모범적인 사례로 만들어 가겠다"고 말했다.

