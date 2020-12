주택금융공사, 3년 연속 아시아 최고 커버드본드상 수상

[아시아경제 김효진 기자]한국주택금융공사는 올해 발행한 2건의 유로화 소셜 커버드본드가 세계적인 금융전문지인 ‘디 에셋’과 ‘글로벌 캐피털’로부터 각각 ‘2020년 아시아 최고 소셜채권상’과 ‘아시아 최고 구조화채권상’에 선정됐다고 22일 밝혔다.

아시아·태평양 전문 금융정보지인 디 에셋은 공사가 지난 2월 비유럽권 최초로 유로화 커버드본드를 마이너스 금리로 발행(10억 유로, 5년 만기)해 서민층의 주거안정을 위한 정책 모기지 재원 마련에 성공했다는 점을 높이 평가했다. 또 글로벌 금융정보지인 글로벌 캐피은 지난 7월 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹(세계적대유행) 이후 아시아 최초로 코로나 대응 소셜 커버드본드 발행(5억 유로, 5년만기)한 점을 인정해 수상대상으로 선정했다.

이번 수상으로 공사는 2018년부터 3년 연속 디 에셋 선정 아시아 최고 커버드본드상을, 2010년 커버드본드 발행 이후 최초로 글로벌 캐피털 선정 아시아 최고 구조화채권상을 받게 됐다.

이정환 주택금융공사 사장은 “커버드본드의 본고장인 유럽시장 개척 및 투자저변 확대 노력이 아시아를 대표하는 커버드본드 발행기관으로서의 높은 위상으로 결실을 맺게 된 것”이라며, “앞으로 유로화 시장에서 한국물 커버드본드의 지표채권 역할을 수행해 은행권 커버드본드 발행 활성화에도 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 또한 “해외에서 값싼 저리의 장기자금을 조달해 국내 서민들의 주거비용 절감에도 크게 기여할 것”이라고 덧붙였다.

