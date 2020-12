한컴그룹 '드론'이 전라북도 화재 감시한다

[아시아경제 부애리 기자] 한글과컴퓨터그룹이 전라북도와 함께 드론을 활용한 화재 감시 시스템을 구축한다.

한컴그룹은 22일 전라북도 전주시 한옥마을에서 '드론 활용 화재 감시 시스템 구축'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

한컴그룹과 전라북도는 드론이 자동으로 화재를 감시할 수 있는 시스템 구축 실증사업을 공동 추진키로 협의했다.

이번에 추진하는 드론 시스템은 전국 최초로 열화상 카메라가 장착된 드론을 활용하고, 무인드론이 자동으로 운영될 수 있도록 드론스테이션을 설치하는 것이 특징이다.

이를 통해 전주 한옥마을과 남부시장 등 화재경계지구를 대상으로 드론이 주·야간에 자동 순찰을 돌게 될 예정이다.

드론은 연기, 불, 온도 등 초기 화재징후를 감지해 소방서와 119상황실로 영상을 실시간 전송하고, 인공지능(AI) 영상분석 기술을 활용해 실시간으로 자동분석한다.

이번 실증사업에서 한컴라이프케어는 전체적인 운영 시스템을 개발하고, 한컴인스페이스는 무인 자동화 시스템 '드론셋(DroneSAT)'과 영상 분석 프로그램을 제공한다. '드론셋'은 자동 이·착륙, 무선 충전, 통신 데이터 수집·관제·분석 등이 가능하며, 자동기상관측장비(AWS)를 기반으로 드론의 운항을 결정한다.

한컴그룹 관계자는 "드론, 인공지능 기술을 활용해 화재현장에서 신속히 대응할 수 있도록 플랫폼을 고도화하고, 소방본부와 긴밀히 협력해 나가겠다"며 "민관이 함께 다양한 실증사업을 추진해 드론 활용의 가능성을 확인하고, 활용 범위를 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 한컴그룹은 지난해 3월부터 전주 스마트시티 조성을 위한 MOU를 체결하고 '전주형 스마트시티 소방 안전 플랫폼' 구축사업에 집중하고 있다.

