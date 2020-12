교보생명, 마음까지 치유하는 멘탈케어 서비스 도입

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 22일 통합 고객서비스 애플리케이션(앱) '캐어(Kare)'를 개편하고 멘탈케어 서비스를 선보인다고 밝혔다.

고객들은 앱에 접속해 마음건강, 컬러테라피, 명상, 스마일 등 신규 서비스를 이용할 수 있다.

마음건강은 대학병원 정신건강의학과 교수진과 공동개발한 공신력 있는 심리분석 서비스로, 스트레스와 우울, 불안, 분노, 회복탄력성, 직무스트레스 테스트를 제공한다.

컬러테라피는 스트레스로 인한 심신의 긴장 상태와 분노조절 장애로 어려움을 겪고 있는 현대인에게 컬러를 통해 마음을 치유할 수 있도록 한 서비스이며 명상은 불안을 극복하고 심리적 안정을 위한 프로그램이다.

스마일은 인공지능(AI) 기술을 활용, 셀카를 찍는 즉시 웃음 정도를 인식해 스마일 점수를 알려준다. 웃음을 통해 고객의 삶에 활력을 주기 위한 취지로 마련됐다.

또 내년 신년 운세 서비스도 제공한다. 생년월일 등의 간단한 정보만 있으면 새해 운세를 간편하게 확인할 수 있다.

권창기 교보생명 DT(디지털전환)지원실장은 "다같이 '코로나 블루'를 극복하고 힐링하기를 바라는 마음으로 멘탈케어 중심의 건강관리 서비스를 새롭게 선보였다"며 "다양한 건강관리 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

