[e공시 눈에 띄네]코스피-21일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ DGB금융지주 DGB금융지주 139130 | 코스피 증권정보 현재가 7,300 전일대비 20 등락률 -0.27% 거래량 475,245 전일가 7,320 2020.12.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 DGB금융지주, 외국인 1만 4483주 순매수… 주가 1.35%DGB금융지주, 은행 테마 상승세에 7.28% ↑하이투자증권, 3분기 영업이익 490억원…전년동기대비 128%↑ close =자회사 하이투자증권 중간배당 진행...총 419억 규모

◆ 쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 660 등락률 -19.24% 거래량 5,734,976 전일가 3,430 2020.12.21 15:19 장중(20분지연) 관련기사 결국 법정관리 신청한 쌍용차…220개 협력사들 어쩌나거래소, 쌍용자동차에 회생절차개시신청에 대한 조회공시 요구쌍용차, 주가 3665원 (6.85%)… 게시판 '북적' close =서울회생법원에 회생절차 신청...경영정상화 목적

◆ 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 37,250 전일대비 350 등락률 -0.93% 거래량 679,034 전일가 37,600 2020.12.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "도시정비 4조7383억원" 현대건설, 창사이래 최대실적 달성공공지원 민간임대 '힐스테이트 봉담', 18일 사이버 견본주택 개관현대건설 "카타르서 토목·병원 공사 잇따라 수주…총 3500억 규모" close =이원우 부사장 대표이사 직무대행으로 선임..."박동욱 대표 사임"

◆ 한라 한라 014790 | 코스피 증권정보 현재가 4,820 전일대비 90 등락률 -1.83% 거래량 238,401 전일가 4,910 2020.12.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한라그룹, 나눔재단에 노인 인공관절수술 지원 기부금 전달 한라, 711억원 규모 주상복합 신축공사 수주계약 체결한라, 건설 중소형 테마 상승세에 5.27% ↑ close =22일 사모펀드 청산배당금 293억 수령 예정

◆ 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 110,000 전일대비 2,000 등락률 +1.85% 거래량 291,561 전일가 108,000 2020.12.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한국삼호중공업, 컨테이너선 4척 수주한국조선해양, 5820억 원 규모 선박 7척 수주현대삼호중공업, 임단협 관련 부분파업으로 사업장 생산 중단 close =자회사 현대삼호중공업 오세아니아 소재 선사와 LNG 운반선 2척 공사수주 계약...4006억 규모

박준이 기자 giver@asiae.co.kr