불법 수입 난방·선물용품 125만점 국내유통 차단

국표원-관세청 "수입 겨울용품 안전성 집중검사로 통관 막아"

[아시아경제 문채석 기자] 산업통상자원부 국가기술표준원과 관세청은 불법·허위표시 난방·선물용품 60건을 적발해 해당 제품이 국내에 유통되지 않도록 막았다고 22일 밝혔다. 적발 건수는 60건이지만 적발 수량은 125만4459개에 달한다.

국표원과 관세청은 지난달 11일부터 지난 11일까지 31일간 난방·선물용품 수입 통관단계 안전성 집중 검사를 시행해 이 같은 불법 행위를 잡아냈다.

안전인증을 받지 않았거나 다른 사업자 인증번호로 허위 표시한 제품, 안전기준에 따른 표시를 하지 않거나 표시를 오기한 표시사항 위반 제품 등을 포착해 전량 통관 보류 조치했다. 이번에 적발된 제품은 개선·폐기하거나 상대국으로 보낼 예정이다.

겨울철 일회용 온열팩 적발 제품 수량이 120만여점으로 가장 많았다. 휴대용 손난로용 전지 4만4000여점, 완구가 9천여점 순으로 뒤를 이었다. 안전확인신고를 거치지 않고 제품 통관을 시도한 크리스마스 장식조명 제품도 625점 적발했다.

국표원과 관세청은 지난 5년간 수입 전기·생활용품 및 어린이제품 통관검사를 확대한 결과 불법제품 적발률이 8.8%포인트 감소했다고 밝혔다. 위해제품이 국내반입하는 케이스가 줄었다는 방증이다.

최근 온라인 구매가 늘어 안전성이 확보되지 않은 수입 불법·불량 제품이 국내로 들어올 가능성이 커졌다고 판단되는 만큼 소비자 피해를 줄이기 위해 통관 단계에서 이들 제품의 국내 반입을 적극 차단할 예정이다.

국표원 관계자는 "내년엔 조사인력 교육 등을 통해 전문역량을 강화하고, 시기별 수입증가 예상 제품 및 국내외 리콜제품 등 사회적 관심 품목을 중심으로 통관 조사를 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr