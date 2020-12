포항시, 영일대해수욕장 해상케이블카 '첫 삽' … 2022년 봄 준공

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 18일 영일대 해상누각 광장에서 영일대해수욕장을 가로지르는 해상케이블카 설치사업 기공식을 개최했다.

이날 기공식에는 이강덕 시장과 정달교 ㈜영일만해양케이블카 대표, 사업 관계자를 비롯해 지역의 시·도의원, 주민 등 40여 명이 참석했다.

포항여객선터미널에서 환호공원까지 100m의 상공을 가로지르는 총연장 1.8㎞ 포항해상케이블카 건립은 총사업비 798억원이 투입되는 민간투자사업으로 진행된다. 2022년 상반기 준공 후 3개월간 10인승 곤돌라 39대를 시험가동하고 정상운행에 들어갈 예정이다.

포항해상케이블카는 영일만관광특구 개발을 위한 핵심적인 사업이자 주변 일대 개발의 디딤돌로, 해상케이블카가 설치되면 1006억원의 생산·부가가치를 유발하고 1400여명 정도의 신규 일자리를 창출할 수 있을 것으로 포항시는 기대하고 있다.

이강덕 포항시장은 "지역의 새로운 관광자원으로서, 포항국제불빛축제 등 기존의 관광자원과 연계한 패키지형 상품을 개발해 지역경제 활성화에 기여하고 포항의 해양 랜드마크로 자리 잡을 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 강조했다.

