[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 은평구 <4급 승진예정자> ▲교통행정과 은용경 <5급 승진예정자> ▲행정지원과 강다현 ▲어르신복지과 고덕환 ▲재무과 임진 ▲세무2과 김광태 ▲보건위생과 위선옥▲갈현제2동 박성신 ▲역촌동 안창남

