[아시아경제 김흥순 기자] 충남 당진 종교시설 관련 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 환자가 6명 추가로 나왔다.

18일 보건당국과 당진시 등에 따르면 이날 오전 지역에서 코로나19 확진자가 2명 더 나온 데 이어 오후에도 4명이 추가됐다. 이들은 코로나19 집단감염이 발생한 나음교회 확진자와 직간접적으로 접촉한 것으로 알려졌다. 이로써 이곳과 관련한 코로나19 누적 확진자 수는 142명으로 증가했다.

시는 이들 확진자의 추가 동선과 접촉자를 파악하기 위해 심층 역학조사를 벌이고 있다.

