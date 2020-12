생보사 제판분리 움직임 가시화…설계사 조직 '지각변동'(종합)

한화생명, 생보 빅3 중 처음으로

자회사형 GA, 내년 4월 출범 목표

미래에셋생명 등 생보사 '제판분리' 본격화

[아시아경제 기하영 기자]생명보험업계에서 전속 설계사 조직을 분리하는 '제판분리(제조·판매분리)' 움직임이 가시화되고 있다. 미래에셋생명에 이어 대형 생보사 중 하나인 한화생명이 내년부터 전속 판매채널을 분리한다. 선진 보험시장인 미국, 유럽 등에선 이미 제판분리에 속도가 붙은 만큼 국내에서도 설계사 조직의 지각변동이 시작됐다는 평가다.

한화생명, 내년 4월 설계사 조직 분사

한화생명은 18일 임시 이사회를 통해 판매 전문회사 설립 추진을 의결했다고 밝혔다. 신설 판매전문회사는 '한화생명 금융서비스(가칭)'로 한화생명의 100% 자회사로 설립될 예정이다. 설립 방식은 한화생명 내 전속판매채널을 물적분할로 분사하는 형태다. 내년 3월 주주총회를 거쳐 내년 4월1일 출범을 목표로 한다.

한화생명 금융서비스가 설립되면 540여개의 영업기관, 1400여명의 임직원, FP만 2만명에 달하는 초대형 판매전문회사로 도약하게 된다. 현재 업계에서 설계사를 가장 많이 보유한 곳이 1만5000여명 수준임을 감안했을 때 단숨에 업계 1위로 올라서는 것이다. 자본금 규모 면에서도 독보적이다. 신설되는 판매 전문회사의 총자본은 6500억원이다.

한화생명은 신설 판매전문회사 설립으로 규모의 경제 시현을 통한 수익 안정화로 기업가치 증대와 지속 성장의 기반을 마련한다는 계획이다. 본사와 판매전문회사의 상호 시너지를 높이기 위해 각 분야의 전문성을 강화한다. 본사는 다양한 급부 및 서비스를 결합한 상품 개발, 보험 인수·심사·지급, 자산운용, 디지털 환경 변화 대응 등 기술개발을 통한 지원업무 강화에 집중한다. 신설 판매전문회사는 영업 역량에 집중해 시장 지배력 확대에 초점을 맞춘다.

한화생명 관계자는 "향후 매출 1조 이상의 글로벌 넘버원 판매전문회사로 발전시킬 계획"이라며 "판매 역량 강화와 디지털 금융 플랫폼 서비스를 통해 고객에게 더 많은 선택권을 제공해 업계 최고의 생명보험사, 판매전문회사로 각각 발돋움하겠다"고 말했다.

비용절감·수익극대화에…제판분리, 선진국에선 확대 추세

이달 1일에는 미래에셋생명이 제판분리 계획을 밝혔다. 미래에셋생명은 내년 3월 최종 개편을 목표로 전속 설계사 3300여 명을 자회사형 GA인 미래에셋금융서비스로 이동시킬 계획이다. 하만덕 미래에셋생명 부회장이 미래에셋금융서비스의 수장을 맡아 종합금융상품판매회사로의 발전을 도모할 예정이다.

제판분리는 우리나라보다 보험시장이 선진화된 미국과 유럽 등을 중심으로 확대되고 있는 추세다. 제판분리를 하면 인건비 등 비용을 절감할 수 있고 판매 시너지도 높일 수 있기 때문이다. 해외의 경우 시장 성숙에 따라 GA, 독립투자자문업자(IFA) 등 비중이 증가하고 있어, 향후 GA 중심의 제판분리가 본격화 될 전망이다. 이미 지난해 독립채널 비중은 미국 53%, 영국 71%에 달한다.

내년부터 특수고용직인 보험설계사의 고용보험 가입 의무화와 보험 판매수수료 1200% 제한 등 때문에 이러한 영업조직의 변화가 앞당겨질 것이라는 전망도 나온다. 보험 제조와 판매가 분리되면 보험사는 영업조직이나 설계인력을 보유하지 않아도 돼 이러한 비용부담을 줄일 수 있기 때문이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr