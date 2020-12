'테니스 여신' 샤라포바, 英 사업가와 약혼…윌리엄 왕자 친구

2018년 초부터 교제…데이트 모습 포착

약혼男 "행복한 소년으로 만들어줘 고마워"

[아시아경제 김봉주 기자] 은퇴한 인기 테니스 선수 마리야 샤라포바(33·러시아)가 영국 사업가 알렉산더 길크스(41)와 약혼했다.

샤라포바는 18일 SNS에 길크스와 함께 있는 사진과 영상을 올리며 "우리가 처음 만난 날부터 나는 예스(Yes)라고 말했다"며 "이건 우리 둘만의 작은 비밀이었어. 그렇지 않니 길크스?"라는 글을 올렸다.

길크스도 이날 자신의 SNS에 "나를 매우 행복한 소년으로 만들어줘 고맙다. (프로포즈를) 승낙해줘서 고맙다"며 "당신을 사랑하면서, 당신으로부터 배우면서 함께 보낼 평생이 기대된다. 샤라포바"라고 말했다.

해외언론 피플, 투데이 등도 이날 두 사람의 약혼 사실을 보도했다.

두 사람의 교제 사실은 2018년 초 공개됐다. 이후 2019년 5월 멧 갈라에서 데이트하는 모습, 2020년 2월 베니티 페어 오스카 파티에서 팔짱을 끼고 있는 모습이 포착됐다.

지난 2월 은퇴를 선언한 샤라포바는 여자 테니스 인기 스타다.

그녀는 17세 때인 2004년 윔블던 단식에서 세리나 윌리엄스(미국)를 꺾었다. 이후 2006년 US오픈, 2008년 호주오픈과 2012년, 2014년 프랑스오픈을 제패해 커리어 그랜드 슬램을 달성했다.

2005년에는 세계 랭킹 1위에도 올랐다. 미모까지 겸비한 샤라포바는 '러시안 뷰티'라는 별명으로 불렸다.

샤라포바는 2012년 런던 올림픽 개회식에서는 러시아 선수단 기수를 맡기도 했다.

또 2005~2015년 11년 연속으로 미국 경제 전문지 포브스가 선정 여자 스포츠 선수 수입 순위 1위에 올랐다.

하지만 샤라포바는 2020년 호주 오픈 1라운드에서 도나 베키치에게 패배하면서 생애 마지막 경기를 마쳤다.

은퇴 후 샤라포바는 사탕 회사인 '슈가포바'를 운영하는 등 사업가로 활동하고 있다.

샤라포바의 약혼자인 길크스는 현재 스퀘어드 서클스라는 회사를 운영하는 '아트 딜러'다.



길크스는 온라인 아트 경매 회사 '패들 8'의 공동 설립자로, 영국 윌리엄 왕자의 절친한 친구로도 알려져 있다.

윌리엄 왕자와 길크스는 영국 명문 사립학교 이튼 대학 때부터 친하게 지내온 것으로 전해졌다. 길크스는 지난 2018년 영국 유지니 공주의 '로열 웨딩'에도 초대받았다.

길크스는 과거 영국의 유명 패션 디자이너 미샤 노누(35)와 2012년 결혼했다가 2017년에 이혼했다.

샤라포바는 이번이 첫 번째 결혼이자 두 번째 약혼이다. 2010년 10월 미국프로농구(NBA) 선수 출신 사샤 부야치치(슬로베니아)와 약혼했지만 2012년 파혼했고, 2013년부터는 테니스 선수 그리고르 디미트로프(불가리아)와 교제하다 2015년 헤어졌다.

