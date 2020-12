◇승진(전무)

▲기획실 김세준

▲재경 이관형

◇승진(상무)

▲건축영업 유경원

◇승진(상무보A)

▲건축·기전·CS 김병수

◇승진(상무보B)

▲정비사업 권태일

▲견적상품개발 김봉규

▲세종 2-4 P4 아파트 건설공사 김재욱

▲춘천 근화지역주택조합 아파트 건설공사 이수일

▲공모사업 정면

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr