DI동일은 보통주 1주당 0.025주를 배당하기로 결정했다고 18일 공시했다.

배당주식 총 수는 4만5046주다. 배당기준일은 오는 31일이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr