[아시아경제 금보령 기자] 까뮤이앤씨 까뮤이앤씨 013700 | 코스피 증권정보 현재가 2,050 전일대비 50 등락률 +2.50% 거래량 1,460,587 전일가 2,000 2020.12.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 까뮤이앤씨, 431억원 규모 화성 향남 아파트 건설공사 계약 체결까뮤이앤씨, 건설 중소형 테마 상승세에 5.69% ↑해외임상 소식! 또 한번 터지는 ‘제2의 신풍제약’! 놓치면 손해입니다! close 는 코오롱글로벌과 190억원 규모의 부산 물류센터 신축공사 중 PC공사 수주계약을 체결했다고 18일 공시했다.

계약금액은 지난해 매출액 대비 6.7%에 해당한다. 계약 종료일은 2022년 2월11일이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr