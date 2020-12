LG에너지솔루션-인도네시아 배터리 산업 협력 MOU 맺어

[아시아경제 황윤주 기자] LG에너지솔루션은 인도네시아와 배터리 산업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

18일 LG에너지솔루션과 산업통상자원부에 따르면 이날 오전 11시15분 서울 중구 한 호텔에서 성윤모 산업부 장관, 김종현 LG에너지솔루션 사장, 바흐릴 라하달리아 인도네시아 투자부 장관이 참석한 가운데 MOU 체결식이 열렸다.

LG에너지솔루션은 인도네시아 국영기업 4곳과 컨소시엄을 구성해 현지에서 배터리 원료(니켈) 채굴, 제련, 정제, 셀 제작 및 재활용 등 배터리 종합 플랫폼 사업을 내년부터 추진하는 것으로 알려졌다. 투자 규모는 2조원이며, 사업 기간은 5년으로 전해졌다.

LG에너지솔루션은 전날까지도 인도네시아와 협약 체결에 대해 정해진 바가 없다고 강조했다. 그러나 인도네시아 측이 방한 기간 중 LG에너지솔루션과 배터리 산업 투자 협약 체결 의지가 강해 우여곡절 끝에 MOU가 성사된 것으로 알려졌다. 인도네시아는 한국과 포괄적경제동반자협정(CEPA) 정식 서명 행사를 계기로 무역부 등 장관 4명이 방한했다.

LG에너지솔루션은 "인도네시아 투자부와 MOU는 현지 투자와 관련해 맺는 논바인딩(non-binding) MOU로 아직 구체적인 사항이 확정되지 않았다"며 "추후 확정되는 내용이 있으면 공식적으로 알리겠다"고 설명했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr