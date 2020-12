경북도교육청, 교육부 지방교육재정 평가에서 '최우수기관'

고령 성산중학교는 학교회계 효율화 우수기관 선정 '겹경사'

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도교육청은 교육부가 주관하는 2020년 지방교육재정분석 평가에서 '최우수 기관'으로 선정됐다고 18일 밝혔다. 고령 성산중학교는 공사립 학교회계 효율화 우수 기관으로 선정됐다.

교육부는 '지방재정법'에 따라 재정운용의 건전성·효율성을 높이기 위해 교육부 주관으로 17개 시·도교육청을 대상으로 매년 지방교육재정을 분석해 우수기관을 발표해 오고 있다.

지방교육재정분석은 2019회계연도 재정운용실적을 총 17개 지표로 삼아 측정한다. 경북교육청은 190점 만점에 167.43점을 획득, 도 지역에서 최우수기관으로 선정됐다.

특히 체납액 비율, 교육공무직원 총액인건비 집행 비율, 공립학교 목적사업비 비율, 불용액 비율이 전국 및 도 지역 평균보다 월등히 낮았다. 반면 이자수입 비율, 학교회계 불용액 비율 등은 개선이 필요한 것으로 나타났다.

전국 학교회계 효율화 우수 기관으로 선정된 고령 성산중학교는 사업 부서별 예산 책임제 도입, 학교회계 전반에 대한 수시 교직원 컨설팅 실시 등을 통해 재정건전성 향상에 크게 기여했다는 평가를 받았다.

임종식 교육감은 "내년도 본예산 규모가 감소하고, 올해 감액 추경을 실시하는 등 교육재정여건이 열악해지는 상황에서 이뤄 낸 성과라 아주 의미있는 결과"라고 강조했다.

