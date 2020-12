부천시, 사회적기업 육성 '우수' 지자체 선정

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시가 2020년 사회적기업 발굴 및 육성 우수 지방자치단체로 선정돼 고용노동부 장관상을 수상했다.

고용노동부가 주관한 이번 평가는 전국 243개 광역·기초 지자체를 대상으로 ▲사회적기업 활성화 ▲사회적기업 발굴 ▲일자리 창출 ▲사회적기업 육성 등 4개 분야에 대해 종합적으로 이뤄졌다.

부천시는 민·관·학 연계를 통한 사회적기업 육성, 코로나19로 인한 사회적기업 판로지원 다각화, 다양한 자원 연계를 통한 사회적기업의 지역사회공헌 활동, 도시재생·커뮤니티케어·스마트시트 등 협업을 통해 사업을 추진한 점에서 좋은 평가를 받았다.

장덕천 부천시장은 "이번 수상은 그동안 부천시가 사람 중심의 사회적경제 도시 조성을 위해 추진해 온 다양한 정책들을 높게 평가해 준 것"이라며 "코로나19로 어려움을 겪고 있는 사회적기업들이 사회가치를 지속적으로 실천하고 성장할 수 있도록 다양한 정책을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.

