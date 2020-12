‘윤형빈 폭로글’ 수사 착수 … 개그맨 지망생의 협박 ‘진실공방’ 경찰 손에

부산남부경찰서, 윤 씨측 고소장 접수 ‘협박 혐의’ 형사과 배당

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘협박’당한 것인가, ‘집단괴롭힘’을 당한 것인가. 한 개그맨 지망생의 ‘윤형빈 폭로글’을 둘러싼 진실게임이 경찰 수사로 가려지게 됐다.

부산 남부경찰서는 지난 17일 윤형빈 측의 고소로 사건을 형사과에 배당해 협박 등 혐의로 개그맨 지망생 A씨에 대한 수사를 진행한다고 18일 밝혔다.

사건은 한 온라인 커뮤니티에 A씨가 올린 윤형빈 측으로부터 당한 폭언과 폭행 방조, 임금 착취 관련 글 등으로 불거졌다.

윤형빈 측은 “윤형빈 씨에 관한 폭로 내용이 전혀 사실이 아니며 이미지와 명예를 훼손했다”고 밝혔다.

윤 씨측은 “이전에도 여러 차례 허위사실을 유포하겠다고 협박당했다”며 A씨를 경찰에 고소한 이유를 설명했다.

윤 씨측은 고소장이 접수된 이후에도 ‘윤형빈을 고발합니다’라는 A씨의 폭로 글이 올랐고 근거 없는 내용이 확산되고 있다며 추측 보도와 온라인 댓글 등에 대해 법적 조치를 취한다는 입장이다.

반면 A씨는 온라인 커뮤니티를 통해 2015년 부산 남구 대연동의 윤형빈 소극장에서 연기를 배우러 들어갔다 당했다는 집단 괴롭힘과 폭언, 폭력 등의 경험을 폭로했다.

입단 당시 19세였던 A씨가 다른 성인 단원들로부터 1년여 동안 폭언과 폭행을 당했다는 내용이다.

A씨는 폭로글에서 윤형빈에게 바란 건 2가지로 공연에 참여시켜주는 것과 단원들의 괴롭힘을 막아달라는 것인데 지켜지지 않았다는 것이다.

A씨는 또 연기 공부는커녕 음향 보는 일을 맡아 1년 넘는 동안 매달 50만원 월급을 받았다며 어린 자신을 이용만 했다고 폭로했다.

부산 남부경찰서는 “혐의는 협박 등이지만 사건 배당 단계여서 현재 수사 진행 상황은 없다”고 밝혔다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr