[실전재테크]최고 50%대 수익…'배당주펀드' 투자해볼까

[아시아경제 이민지 기자] 지난달 가파른 상승세를 보였던 코스피가 이달 들어 숨 고르기 국면에 들어서자 배당락(결산 기말이 지나 그해 배당을 받을 권리가 없어진 주가 상태) 전에 배당주식에 자산을 옮겨두려는 투자자들이 늘고 있다. 올해 배당락일은 29일로 28일까지 주식을 사둬야 배당수익률을 챙길 수 있다. 다만 고배당 주식을 스스로 찾아 투자하기 어려운 상황이라면 배당주펀드에 가입하는 것도 대안이 될 수 있다.

16일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 13일 기준 국내 주식에 투자하는 배당주펀드 중 '베어링고배당플러스증권투자신탁'에는 최근 한달간 109억원의 자금이 유입됐다. 3개월 기준으로는 190억원이 들어왔는데, 연초 이후 1188억원의 자금 이탈이 있었다는 점을 고려하면 최근 들어 펀드에 자금이 순유입세로 전환된 것으로 분석된다.

이밖에 한달 동안 'NH-아문디 고배당주증권자투자신탁'(38억원), '미래에셋고배당포커스증권자투자신탁'(30억원), '한국밸류10년투자배당증권자투자신탁'(15억원), '우리자녀사랑고배당증권투자신탁'(13억원) 등에 자금 유입이 두드러졌다.

국내 설정된 269개 배당주펀드의 순자산은 11조437억원으로 1년 전보다 3조5000억원가량이 줄어든 상태다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 주식시장이 활황을 보이면서 코스피가 2800선에 바짝 다가서자 차익실현을 하려는 환매 수요와 직접투자를 통해 배당보다 더 높은 수익을 추구하려는 욕구가 맞물린 것이다. 최근 6개월 동안엔 총 2조5600억원의 자금이 빠져나가 대량환매에 시달리기도 했다. 다만 연말 배당 시즌이 다가오면서 배당주 펀드를 통해 배당이익을 챙기려는 투자자들이 늘어 펀드 자금이 이전보다 소폭 증가한 것으로 추정된다.

수익률은 다른 주식형펀드에 크게 미치지 못했다. 이에 대해 우량주 위주의 포트폴리오를 추구하는 배당주펀드의 특성과 대규모 환매로 인해 수익률이 상대적으로 낮아졌을 것이란 분석이 나온다. 배당주펀드의 연초 이후 수익률은 9.76%로 국내주식형펀드의 연초 이후 수익률(29.25%)을 크게 밑돌았으며 해외자산에 투자하는 해외주식형펀드(19.45%)보다도 낮았다.

다만 개별펀드 중에선 종목 차별화로 월등한 수익률을 낸 펀드도 있었다. '우리중소형고배당증권자투자신탁'의 경우 연초 이후 수익률은 54.47%였다. 자산 중 60% 이상을 저평가된 중ㆍ소형주에 투자하는 펀드로 포트폴리오를 보면 메드팩토 메드팩토 235980 | 코스닥 증권정보 현재가 104,400 전일대비 400 등락률 +0.38% 거래량 303,936 전일가 104,000 2020.12.16 12:02 장중(20분지연) 관련기사 메드팩토, JP모건 헬스케어 콘퍼런스서 공식 초청… "기술이전 본격화"메드팩토, 美 SITC2020서 VRGS 개발 성과 발표… “높은 임상 효용성 확인”메드팩토, 美 면역항암학회서 '백토서팁' 관련 2a상 중간결과 발표 close (5.94%), SK하이닉스(4.01%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 190,000 전일대비 1,500 등락률 +0.80% 거래량 865,463 전일가 188,500 2020.12.16 12:02 장중(20분지연) 관련기사 외국 펀드 공격에도…政 "'3%룰' 간섭 여지 없다"현대차, 이시간 주가 +0.8%.... 최근 5일 개인 89만 229주 순매수코스피, 장 초반 美 경기부양책 기대감에 소폭 상승… 코스닥 6일 연속 상승 close (3.63%), 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 56,300 전일대비 200 등락률 +0.36% 거래량 925,546 전일가 56,100 2020.12.16 12:02 장중(20분지연) 관련기사 [주요 매매주체 동향] 영화 및 덱사메타손 테마 관련주에 연기금 매수세↑ 두산퓨얼셀, 최근 5일 개인 172만 2757주 순매도... 주가 5만 4200원(-0.18%)[빅데이터로 본 인기검색 관련주] 음압병실, 모더나 관련 종목 투자자 관심 ↑ close (3.44%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 561,000 전일대비 9,000 등락률 +1.63% 거래량 223,671 전일가 552,000 2020.12.16 12:02 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수에 소폭 반등 코스피, 2750선 회복 마감삼성SDI, 이시간 주가 0.0%.... 최근 5일 외국인 11만 4441주 순매수강보합 출발 코스피…장 초반 하락 전환 close (2.95%), 네이버(2.64%), 오스코텍 오스코텍 039200 | 코스닥 증권정보 현재가 60,200 전일대비 1,200 등락률 +2.03% 거래량 316,677 전일가 59,000 2020.12.16 12:02 장중(20분지연) 관련기사 오스코텍, 주가 5만 3500원.. 전일대비 4.09%“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”코로나19에 韓거래소 코스닥기업 투자유치 설명회도 온라인으로 close (2.30%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 175,100 전일대비 4,100 등락률 +2.40% 거래량 92,653 전일가 171,000 2020.12.16 12:02 장중(20분지연) 관련기사 천보, K-뉴딜지수(2차전지) 테마 상승세에 1.11% ↑천보, K-뉴딜지수(2차전지) 테마 상승세에 2.72% ↑천보, 주가 15만 8000원.. 전일대비 -0.06% close (2.27%), 케이아이엔엑스 케이아이엔엑스 093320 | 코스닥 증권정보 현재가 68,100 전일대비 400 등락률 -0.58% 거래량 11,897 전일가 68,500 2020.12.16 12:00 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-6일[특징주] 코로나19 재확산에 디지털 뉴딜까지… 인프라웨어 등 클라우드 관련주↑[e공시 눈에 띄네]코스닥-29일 close (2.22%), 에스티팜 에스티팜 237690 | 코스닥 증권정보 현재가 106,400 전일대비 1,900 등락률 +1.82% 거래량 692,130 전일가 104,500 2020.12.16 12:02 장중(20분지연) 관련기사 에스티팜, 주가 10만 7000원 (5.42%)… 게시판 '북적'또 적중! 위탁생산에 강하게 터졌다! ‘이것’ 관련 株 단숨에 급등!에스티팜, 코로나19(모더나) 테마 상승세에 5.12% ↑ close (2.17%) 순으로 나타났다. 통상적으로 배당주펀드는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 10,241,865 전일가 73,800 2020.12.16 12:02 장중(20분지연) 관련기사 美 FDA 긴급사용 임박! 찾았다… 제2의 신풍제약! 단숨에 오릅니다.삼성전자, 이시간 주가 -0.14%.... 최근 5일 개인 1447만 654주 순매수“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 를 15~20% 비중으로 담고 있지만, 이 펀드는 저평가된 중소형 종목 비중을 더 높게뒀다.

이외에도 'NH-Amundi4차산업혁명연금증권전환형자투자신탁'(44.3%), '브이아이굿초이스배당증권자투자신탁'(39.9%), 'HDC알짜배당증권투자신탁'(33.8%), '현대인베스트먼트중소형배당주증권자투자신탁'(32%) 등이 높은 수익률을 유지한 것으로 나타났다.

한편 시장에서는 12월 둘째 주에서 셋째 주 사이에 배당주 투자에 나서는 투자자들이 늘어날 것으로 보고 있다. 이때는 연말 배당주 투자에 있어 배당락일 손실 위험을 분산하고 주가 상승에 영향을 주는 금융투자자들의 유입이 가장 커질 수 있는 시기이기 때문이다. 이달 말 기준 코스피 배당수익률은 1.68%로 추산되고 코스닥지수는 0.48%를 기록할 것으로 예상된다.

김민규 KB증권 연구원은 "현재까지 고배당주로 향하는 금융투자의 매수세는 과거보다 크지 않아 수급이 기대되는 상황"이라며 "배당락에 임박해서 배당주에 투자하는 것은 주가 변동성으로 인해 총 수익률이 낮아질 수 있어 피해야 할 것"이라고 설명했다.

