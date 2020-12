[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 15일 조 바이든 미국 대통령 당선인에게 축하 서한을 보냈다고 청와대가 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 갖고 "한미동맹 강화와 양국관계 발전, 한반도 비핵화 및 항구적 평화 정착을 위해 바이든 당선인과 함께 협력해 나가기를 희망한다고 밝혔다"며 이같이 전했다.

아울러 문 대통령은 "한미동맹이 역내 평화와 평화번영의 핵심축으로서 역알을 해 왔고, 이를 바탕으로 한미관계 협력을 구축해 왔다"고 평가하면서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 및 기후변화 등에 대해서도 함께 (방법을) 모색해 나가기로 했다.

문 대통령은 아울러 카밀라 해리슨 부통령 당선인에게도 축하 서한을 별도로 발송했다고 청와대가 전했다.

