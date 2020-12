NH투자증권, 글로벌 자산배분형 ETN 신규 상장

[아시아경제 금보령 기자] NH투자증권에서 글로벌 자산배분형 상장지수증권(ETN)을 새로 상장했다.

NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 11,800 전일대비 100 등락률 -0.84% 거래량 1,002,025 전일가 11,900 2020.12.15 14:40 장중(20분지연) close 은 QV 글로벌 포트폴리오 성과를 추종하는 'QV iSelect 글로벌 EMP ETN(H)'을 15일 신규 상장한다고 밝혔다. QV 글로벌 포트폴리오는 자체 개발한 자산배분 포트폴리오다.

QV 글로벌 ETN은 NH투자증권이 자체 지수산출한 iSelect QV Global EMP TR Index를 벤치마크한다. QV EMP는 NH투자증권의 QV 글로벌 포트폴리오의 성과를 추종하도록 구성된 지수로 지난 9월 21일에 설정됐고, 해외주식, 채권, 원자재 등과 연관된 상장지수펀드(ETF)로 이뤄져 있다.

상장하는 ETN의 기초자산이 되는 QV 글로벌 포트폴리오는 미국 ETF에 분산 투자한다. NH투자증권의 ETF 스코어링 모형으로 선별된 종목 중 유동성이 검증된 미국 상장 ETF를 포트폴리오에 편입한다. 편입 종목은 매월 자산배분전략위원회를 개최해 리밸런싱 된다. 시장의 변동성이 커진다고 판단될 경우 지수위원회를 수시로 개최해 포트폴리오를 변경한다.

해당 ETN은 환율 변동에 영향을 받지 않는 환헤지 상품이다. 발행 수량은 총 200만주이고 총 보수는 연 1.5%로 매일 최종지표가치(IV)에 일할로 반영된다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr