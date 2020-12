[아시아경제 문채석 기자] 지난해에 이어 올해에도 석탄·연탄 가격이 동결된다.

산업통상자원부는 무연탄 및 연탄의 최고판매가격 지정에 관한 고시를 통해 국내산 석탄과 연탄 가격을 동결한다고 15일 밝혔다.

올해 정부 고시 가격을 보면 석탄(4급 기준)은 t당 18만6540원, 연탄(공장도가격 기준)은 1장당 639원이다.

산업부는 "서민 난방비 부담 등을 종합적으로 고려해 지난해에 이어 올해에도 가격을 동결하기로 했다"고 설명했다.

연탄쿠폰 등 저소득층 지원은 지난해보다 늘린다.

가구당 연탄쿠폰 지원액은 지난해 40만6000원에서 올해 47만2000원으로 증액한다.

연료 전환을 원하는 저소득층 연탄 사용 가구를 대상으로 보일러 교체와 단열시공도 계속 지원할 계획이다.

내년에 연탄 사용 가구 보일러 교체 등을 포함한 저소득층 에너지효율개선사업에 869억원을 지원할 예정이다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr