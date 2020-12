신한생명, 쪽방촌 겨울나기 식사지원 캠페인

쪽방촌 주민 1000명에게 식사제공

[아시아경제 기하영 기자]신한생명은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪고 있는 쪽방촌 거주민과 소상공인을 연결해 사회적 상생을 추진하기 위한 식사지원 캠페인을 실시했다고 15일 밝혔다.

이번 캠페인은 소규모 골목식당으로부터 이용쿠폰을 구입해 서울역 인근 쪽방촌 거주자 약 1000여명에게 제공하고 식사를 지원하는 방식으로 진행됐다. 특히 거동이 불편한 거주민들에게는 방역수칙을 철저히 준수하는 가운데 봉사자들이 도시락을 직접 전달했다.

이번 후원은 사회적으로 도움이 필요한 곳에 지속적이고 실질적인 지원이 될 수 있도록 중점을 뒀다. 이는 나눔이 필요한 곳에는 꾸준히 지원해야 한다는 성대규 신한생명 사장의 신념이 반영된 결과다.

성 사장은 개인적인 후원은 물론이고 다양한 방식으로 서울역 쪽방촌에 대한 후원을 수 년간 이어오고 있다. 보험개발원 취임 당시 행사를 통해 모금한 성금으로 생필품 약 400상자를 전달한 적이 있다. 또 신한생명 취임 후에도 임직원들의 자발적인 참여로 이루어진 '아나바다(아껴쓰고 나눠쓰고 바꿔쓰고 다시쓰기) 나눔 장터' 행사를 통해 얻은 수익금으로 구매한 라면 947박스를 거주민들에게 전달하는 등 다양한 후원을 지속해 왔다.

신한생명 관계자는 "코로나19로 어려운 시기를 보내고 있는 소상공인과 쪽방촌 거주자에게 온정의 손길을 건네게 돼 의미가 있다고 생각한다"며 "앞으로도 도움이 필요한 곳에 지속적인 나눔의 가치를 전할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

