[e공시 눈에 띄네]코스피-14일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 379,000 전일대비 2,000 등락률 +0.53% 거래량 93,929 전일가 377,000 2020.12.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고국민연금, 화학 담고 식품·통신 빼고맛있는 집밥시대 연 '비비고'…균형 잡힌 건강간편식 개척 '더비비고'(종합) close =지주사에 CJ 브랜드 사용료 340억 지급

◆ 웰바이오텍 웰바이오텍 010600 | 코스피 증권정보 현재가 2,525 전일대비 140 등락률 +5.87% 거래량 1,010,419 전일가 2,385 2020.12.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 웰바이오텍, 금영이엔지 지분 인수 연기웰바이오텍, 고성장세 클린룸 사업 진출…"클린룸 공조기업 금영이엔지 인수"웰바이오텍, 열영상 카메라 생산기업 트루윈과 코로나19 관련 사업 업무 협약 close =유한회사 활황 흡수합병 결정

◆ 두산솔루스 두산솔루스 336370 | 코스피 증권정보 현재가 50,300 전일대비 2,100 등락률 -4.01% 거래량 482,392 전일가 52,400 2020.12.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 두산솔루스, 중앙대 병원 의료진에 기능성 화장품 기증두산솔루스, 검색 상위 랭킹... 주가 3.24%【화제의테마】 설마 이게 오른다고? 꼭 사야할 유망주 4選 close =스카이레이크 외 2인으로 최대주주 변경

◆ GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 37,950 전일대비 450 등락률 -1.17% 거래량 370,384 전일가 38,400 2020.12.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 GS에너지, 지에스파워 주식 2700만주 추가취득10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함GS, LPG(액화석유가스) 테마 상승세에 1.57% ↑ close =종속사 GS에너지, 지에스파워 주식 2700만주 추가취득

◆ 대신증권 대신증권 003540 | 코스피 증권정보 현재가 13,750 전일대비 100 등락률 -0.72% 거래량 113,841 전일가 13,850 2020.12.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [주간증시 전망]코스피, 상승여력 여전할까…'숨 고르기' 장세 전망도날개 단 증권株…연말까지 쭉 달리나삼성전자, 3분기 스마트폰 사업부 호조… "내년 3억대 이상 팔릴 것" close =39억 규모 자사주 처분… 임직원 성과급 지급

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr