브렌트유, 9개월만에 50달러 회복…'경기 회복 기대감' 고조

코로나19 백신 접종으로 원유 수요 회복될 것이라는 기대 커져

미국 내 원유 재고 증가 등 악재 이겨내

[아시아경제 나주석 기자] 국제 유가의 벤치마크인 브렌트유가 9개월 만에 배럴당 50달러를 회복했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종이 개시되면서 원유 수요가 빠르게 늘 것이라는 기대감이 커졌다.

10일(현지시간) 브렌트유는 영국시간 오후 10시15분 현재 전거래일보다 배럴당 3.09% 오른 50.37달러를 기록했다. 연초 배럴당 65달러로 시작했던 브렌트유는 코로나19로 경제활동이 줄어 원유수요가 감소하면서 배럴당 19달러까지 떨어지는 등 큰 폭으로 휘청였다.

최근 브렌트유는 코로나19 백신 관련 기대감으로 상승세를 보인다. 특히 영국에 이어 미국과 캐나다도 곧 백신 접종을 시작할 것이라는 소식 등이 호재로 작용했다.

뵤나르 톤하우겐 리스타드에너지 대표는 "백신 접종 관련 일정이 신속하게 이뤄지면서 원유 수요도 빠르게 늘 것이라는 기대가 커졌다"고 설명했다.

수요 측면의 기대 외에도 공급이 안정적으로 관리되고 있는 점도 유가 상승에 이바지하고 있는 부분이다. OPEC+(석유수출국기구(OPEC) 회원국과 비OPEC 협의체)는 내년도 원유 생산량을 현재보다 50만배럴 늘리기로 합의했다.

현재 OPEC+는 하루 770만배럴의 원유 생산을 줄여 시장에 공급하고 있는데, 내년 초부터는 감산규모가 하루 720만배럴로 줄이기로 했다. 백신 등 수요 기대감이 커졌지만, 미국과 유럽 등에서 코로나19가 여전히 맹위를 부리고 있다는 점 등을 고려한 탓이다.

특히 이날 유가는 미국의 원유 재고가 줄어들 것이라는 시장의 예상을 깨고 큰 폭의 증가세를 보이는 등 악재에도 불구하고 상승세를 보였다는 점도 눈여겨 볼 대목이다. 당초 시장에서는 미국 내 원유 재고가 140만배럴 줄 것으로 예상했지만, 실제는 1500만배럴 늘었다. 미국 내 원유 수요 회복세가 더딘 것이 확인된 것이다.

이외에도 시장에서는 중국과 인도가 내년 1분기 원유 구매를 늘리고 있는 점 등도 유가 상승세에 한몫하는 것으로 분석했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr