오후에도 코스피 2730선 유지…뚜렷한 외국인 순매수세

[아시아경제 금보령 기자] 4일 오전 2700선을 뚫은 코스피가 오후에도 외국인 순매수세에 힘입어 이를 유지하고 있다.

이날 오후 12시30분 기준 코스피는 전거래일 대비 1.42%(38.33포인트) 상승한 2734.55를 나타냈다.

코스피는 전일과 비교해 0.34%(9.12포인트) 오른 2705.34로 장을 연 뒤 상승폭을 키워나갔다. 장중 한 때는 2742.77까지 오르기도 했다.

코스피 시장에서 외국인은 5524억원을 순매수했다. 반면 개인과 기관은 각각 3845억원, 1659억원을 순매도했다. 최근 1개월 사이 외국인 순매수세는 뚜렷하게 나타나고 있다. 지난달 2일부터 전일까지 외국인은 코스피 시장에서 5조7970억원어치를 사들였다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,900 전일대비 2,200 등락률 +3.16% 거래량 19,969,314 전일가 69,700 2020.12.04 13:03 장중(20분지연) 관련기사 반도체 강한 질주! 신고가 경신할 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 대장 株! ‘삼성전자’ 신고가 어디까지 갈까요? 정확히 딱 여기까지입니다!AI 등 미래핵심 성장동력 확보…SW 부문 '역대 최다' 승진자 배출 close (3.3%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 116,500 전일대비 5,000 등락률 +4.48% 거래량 5,496,041 전일가 111,500 2020.12.04 13:03 장중(20분지연) 관련기사 반도체 강한 질주! 신고가 경신할 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 대장 株! ‘삼성전자’ 신고가 어디까지 갈까요? 정확히 딱 여기까지입니다!SK하이닉스, 최근 5일 개인 232만 1771주 순매도... 주가 11만 8000원(+5.83%) close (4.93%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 852,000 전일대비 6,000 등락률 +0.71% 거래량 244,768 전일가 846,000 2020.12.04 13:03 장중(20분지연) 관련기사 4달간 60% 상승…질주하는 현대·기아차, 해외서도 엄지척'코스피 2700 시대', 매수세 견고한 외국인 상승 초석 다진 개미코스피, 오후 들어 최고치 다시 경신… 코스닥 900선 유지 close (0.71%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 818,000 전일대비 13,000 등락률 +1.61% 거래량 222,345 전일가 805,000 2020.12.04 13:03 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 사상 첫 2700선 돌파… 코스닥 7일 연속 상승코스피, 사흘 연속 사상 최고치 경신… 2700선 눈앞코스피, 이틀 연속 역대 최고치 경신...2675.90 마감 close (2.11%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 374,000 전일대비 23,000 등락률 +6.55% 거래량 3,962,332 전일가 351,000 2020.12.04 13:03 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, K-뉴딜지수(바이오) 테마 상승세에 7.55% ↑제2의 셀트리온 찾았습니다… 또 한번 터진다셀트리온, 검색 상위 랭킹... 주가 7.41% close (7.69%) 등이 올랐다.

특히 삼성전자는 장중 7만2100원까지 오르며 역대 최고가를 기록했다. SK하이닉스도 11만9500원까지 상승하면서 12만원대를 목전에 두고 있다.

같은 시각 코스닥 지수는 전일보다 0.34%(3.06포인트) 오른 910.67이었다. 코스닥은 이날 전거래일 대비 0.26%(2.38포인트) 상승한 909.99로 출발해 강세를 이어가고 있다.

코스닥 시장에서는 개인이 1562억원을 순매수했고, 외국인과 기관이 각각 550억원, 785억원을 순매도했다.

시총 10위 기업 가운데 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 146,100 전일대비 10,200 등락률 +7.51% 거래량 6,983,689 전일가 135,900 2020.12.04 13:03 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온헬스케어, K-뉴딜지수(바이오) 테마 상승세에 8.61% ↑셀트리온헬스케어, 검색 상위 랭킹... 주가 4.42%코스피, 사흘 연속 사상 최고치 경신… 2700선 눈앞 close (8.83%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 237,100 전일대비 100 등락률 +0.04% 거래량 2,557,389 전일가 237,000 2020.12.04 13:03 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온제약, 투자자 검색 급증... 주가 23만 8000원(0.42%)제2의 셀트리온 찾았습니다… 또 한번 터진다“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (0.72%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 202,000 전일대비 10,700 등락률 +5.59% 거래량 1,249,954 전일가 191,300 2020.12.04 13:03 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, K-뉴딜지수(바이오) 테마 상승세에 5.07% ↑씨젠, 주가 18만 9900원.. 전일대비 1.01%씨젠, 주가 18만 7000원.. 전일대비 -2.35% close (4.91%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 49,850 전일대비 1,700 등락률 +3.53% 거래량 1,712,698 전일가 48,150 2020.12.04 13:03 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 사상 첫 2700선 돌파… 코스닥 7일 연속 상승中 게임 한한령 종식되나…날아오르는 '게임주'스마일게이트 권혁빈, 보관문화훈장…8일 콘텐츠대상 시상식 close (3.22%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 150,000 전일대비 7,400 등락률 +5.19% 거래량 1,537,408 전일가 142,600 2020.12.04 13:03 장중(20분지연) 관련기사 제넥신, 검색 상위 랭킹... 주가 2.73%코스피, 사상 첫 2700선 돌파… 코스닥 7일 연속 상승코스피, 사흘 연속 사상 최고치 경신… 2700선 눈앞 close (4.35%) 등이 상승했다. 이와 달리 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 94,800 전일대비 700 등락률 -0.73% 거래량 283,902 전일가 95,500 2020.12.04 13:03 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 이틀 연속 역대 최고치 경신...2675.90 마감코스피, '2670선' 강세...외국인 나홀로 순매수코스피, '2670선' 돌파...장중 최고치 신기록 또 경신 close (0.52%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 168,000 전일대비 2,400 등락률 -1.41% 거래량 158,886 전일가 170,400 2020.12.04 13:03 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 오후 들어 최고치 다시 경신… 코스닥 900선 유지코스피, 사상 최고치 경신 후 혼조세… 코스닥 900선 회복코스피, 이틀 연속 역대 최고치 경신...2675.90 마감 close (1.41%) 등은 하락했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr