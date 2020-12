금감원-부산시, '2020 부산 해양금융 컨벤션' 개최

[아시아경제 김효진 기자] 금융감독원은 4일 부산시와 공동으로 '2020 부산 해양금융 컨벤션'을 개최했다.

부산 해양금융 컨벤션은 해양 특화 금융중심지로서 부산을 홍보하고 글로벌 동향을 파악하기 위해 2013년부터 매년 개최되고 있다. 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 고려해 온라인(웨비나) 방식으로 열렸다.

윤석헌 금감원장은 축사에서 "정부가 추진중인 그린뉴딜과 기후변화와 환경문제에 대한 국제사회의 대응노력에 맞춰 금융업계와 해운업계도 포세이돈 원칙*과 같은 새로운 국제 동향에 적극 대응해달라"고 당부했다.

'포세이돈 원칙'은 국제적 선도 금융기관들이 마련한 해운분야 대출의 탄소저감 노력을 공표하는 체계로 대출을 실행한 선박들의 탄소저감 실적을 지표화해 매년 공시한다.

변성완 부산시장 권한대행은 글로벌 해양도시로서 부산의 가능성을 언급하고 "가덕신공항을 조속히 건설해 진정한 트라이포트 완성에 박차를 가할 것"이라면서 "디지털 금융, 블록체인 등 4차산업 기반의 금융기술을 해양산업에 접목하는 등 미래에 발 빠르게 대비하겠다"는 구상을 밝혔다.

이번 컨벤션에서는 해양부문의 국제적 친환경 흐름, 한국 해운업계 및 금융기관의 역할 등이 제기됐다.

국제해사기구(IMO)가 2050년까지 탄소 배출량을 2008년 대비 50% 감축하겠다는 목표를 제시한 가운데 글로벌 선박해운 대출의 약 25%를 차지하는 국제 금융회사들이 포세이돈 원칙에 참여하고 있으므로 한국의 금융회사 및 해양금융 유관기관들이 협력하고 동참할 필요가 있다는 설명이다.

해양 중심지로서 세계 8위의 경쟁력을 갖고 있는 부산이 글로벌 해양금융 중심지로 성장하기 위해 국제 환경규제 흐름에 맞춰 다방면의 노력을 경주할 필요성도 제기됐다.

금감원과 부산시는 이번 컨벤션을 통해 제시된 다양한 의견들을 반영해 해양금융 중심지를 더욱 강화해 나갈 수 있도록 노력할 방침이다.

