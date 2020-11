"기업 디지털혁신 돕는다" KT 'DX 플랫폼' 출시

[아시아경제 구채은 기자] KT가 기업들의 디지털혁신(DX)을 지원할 클라우드 기반 ‘DX 플랫폼’을 출시한다.

30일 KT에 따르면 'DX 플랫폼'은 기업이 디지털 혁신에 필요한 인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등을 클라우드로 제공하는 패키지 서비스다. KT는 'AI 스튜디오', '데이터레이크' 등 서비스를 제공하며 다양한 서비스를 지속적으로 업데이트 할 예정이다.

우선 'AI 스튜디오'는 기업에서 필요한 다양한 AI 서비스를 하나의 플랫폼에서 자유롭게 개발, 운영할 수 있는 AI 전용 플랫폼이다. AI스피커 기가지니의 핵심 기능과 AI 컨택센터 기능을 API(응용 프로그래밍 인터페이스)로 이용할 수 있다. '데이터레이크'는 대량의 데이터를 저장하고 분석할 수 있는 플랫폼이다. KT 그룹의 빅데이터 플랫폼 전문회사인 KT 넥스알의 빅데이터 분석 엔진이 연계돼, 대용량 데이터를 시각화할 수 있고 이를 웹에서 한 번에 처리할 수 있도록 돕는다.

이 외에도 KT는 협력업체들과 손잡고 DX 플랫폼에서 제공하는 서비스를 추가할 예정이다. 핀테크 기업을 위해 금융 오픈 API를 제공하고 중소 스마트팩토리 지원을 위해 공장자동화플랫폼과 데이터 수집, 전처리 기능을 선보일 예정이다.

윤동식 KT 클라우드/DX사업단장(전무)은 “KT DX 플랫폼은 KT가 직접 개발하고 상용화했던 사업의 노하우를 담아 고객들이 클라우드로 손쉽게 활용할 수 있도록 한 것”이라며 “앞으로도 다양한 DX 솔루션과 플랫폼 서비스를 지속 선보여 디지털 혁신을 원하는 기업들의 ‘비즈니스 혁신 파트너’가 되겠다”고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr