BGF그룹, 2021 정기 인사…안정성·미래 성장성 초점

2021년 정기인사 및 조직개편

[아시아경제 차민영 기자] BGF그룹이 '2021년 정기인사 및 조직개편'을 단행했다고 27일 밝혔다. 책임경영을 강화하고 그룹 전반의 신성장 기반을 발굴 및 육성하는 데 초점이 맞춰졌다.

BGF리테일, 대외환경 변화 대응 강화…홍성국 대표 등 8명 승진

이번 정기인사 및 조직개편은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등 외부 환경의 불확실성이 커지고 있는 상황을 고려해 조직 안정성을 최대한 유지하면서 내부 변화를 통해 미래 성장과 새로운 도약의 기반을 마련하는데 초점을 맞췄다.

역량이 검증된 차세대 인재를 중용해 변화하는 경영 환경에 효율적으로 대처하고 BGF그룹 계열사간 균형있는 성장을 위해 전략적인 인력 배치를 진행했다. 홍정국 대표는 이번 인사를 통해 책임경영을 강화하고, 그룹 전반의 신성장 기반을 발굴 및 육성하는 것에 집중할 계획이다.

이건준 대표가 이끌고 있는 편의점 CU의 운영사 BGF리테일은 현장조직 정비와 함께 상품혁신TFT 신설, 해외사업실 조직 강화 등 대외환경 변화 대응과 미래 경쟁력 확보에 힘을 실었다.

또한 투자회사인 BGF의 홍정국 대표를 부사장에서 사장으로 승진시키는 등 총 8명의 임원에 대한 승진 인사를 발표했다.

BGF그룹 관계자는 "조직 안정성을 유지하면서 잠재력 있는 인재를 전진 배치함으로써 유통환경 변화에 보다 능동적으로 대응하고 지속 성장을 도모할 수 있는 조직체계를 구축하는데 의미를 뒀다"라고 말했다.

2021년 BGF그룹 정기임원 인사 명단

◆ BGF

<임원 승진>

홍정국 사장

전략기획실장 오정후 전무

<임원 선임>

인사총무실장 민승배 상무

◆ BGF리테일

<임원 승진>

상품ㆍ해외사업부문장 장영철 전무

영업ㆍ개발부문장 안기성 전무

3권역장 정찬필 상무

경영기획실장 양재석 상무

<선임>

마케팅실장 오명란 실장

정보시스템본부장 박준용 실장

커뮤니케이션실장 박정권 실장

5권역장 이원태 권역장

6권역장 이인호 권역장

◆ BGF네트웍스

<임원 승진>

임현식 대표 (내정 / 상무)

◆ BGF로지스

<임원 승진 / 선임>

유선웅 대표 상무

경영지원본부장 이혁수 이사

◆ BGF휴먼넷

<임원 선임>

보험사업본부장 김종근 이사

◆ BGF푸드

<임원 선임>

지원본부장 박정운 이사

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr