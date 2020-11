한진-KCGI, 연일 신경전 "기간산업·일자리 보전" VS "협박말라"

늦어도 다음주 결론…대한항공-아시아나 인수 첫 관문

[아시아경제 유제훈 기자] 법원의 한진칼 제3자배정 유상증자 금지 가처분 판단이 임박하면서 한진그룹과 사모펀드(PEF) KCGI 간 신경전도 깊어지고 있다. 한진그룹은 "국가기간산업과 일자리를 지키겠다"면서 여론조성에 나선 반면, KCGI는 "기간산업과 일자리를 볼모로 협박하지 말라"면서 반대 여론 부각에 한창이다.

한진그룹은 27일 입장문을 내고 "투기·음해 세력의 방해에 흔들리지 않고 국가 기간산업인 항공산업이 어떤 생태계를 구축해 생존할 수 있을지에만 집중하겠다"며 "10만여명의 일자리를 지키기 위해 통합과정을 성실히 수행해 나가겠다"고 밝혔다.

한진그룹은 또 KDB산업은행의 한진칼 3자배정 유증 참여를 문제삼는 KCGI에 "강성부 KCGI 대표는 최근 항공업 재편을 위한 대안을 100가지도 넘게 만들 수 있다고 했는데, 지금까지 제시한 대안은 법리적으로도 맞지않고 현실성도 없다"면서 "법도 모르는 아마추어임을 자인하는 것"이라고 비난했다.

KCGI도 공세 수위를 높이고 있다. KCGI는 전날 입장문을 통해 여론전에 나선 산은과 한진을 상대로 "국가 기간산업과 일자리를 인질로 사법부와 국민을 협박해서는 안 된다"면서 "겸허하고 진지하게 사법부의 판단을 기다리는 것이 옳다"고 반박했다.

이어 KCGI는 "한진그룹 경영, 항공업 재편, 아시아나항공 구제는 각각 다른 문제"라며 "국책은행은 불합리한 조건으로 아시아나항공의 인수를 강요하면서 혈세를 동원, 경영권 분쟁 중인 한진칼에 지분투자를 해 기존 주주들의 권리를 침해함을 넘어 이제는 사법부를 협박하고 국민들에게 불안감을 조성하고 있다. 있을 수 없는 일"이라고 전했다.

한편 KCGI가 제기한 한진칼 신주발행금지 가처분 신청에 대한 법원의 결론은 늦어도 다음주 초 나올 전망이다. 가처분이 인용될 경우 대한항공의 아시아나항공 인수는 무산될 가능성이 큰 반면, 기각시엔 순항을 밟을 수 있을 것으로 보인다.

