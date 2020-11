[아시아경제 박종일 기자] 이동진 서울시구청장협의회장(도봉구청장)은 26일 서울시청 태평홀에서 온라인으로 진행된 ‘2020 서울혁신주간 국제포럼 - 세계도시정부의 전환을 위한 여정’에 발표자로 참석했다.

이번 포럼에서 이동진 도봉구청장은 ‘지속가능한 도시로의 전환을 위한 지방정부의 노력’이라는 주제로 탄소중립, 그린뉴딜, 환경 문제 등과 코로나 시대에 있어서 지방정부 역할과 다양한 정책 도전에 대해 소개했다.

이동진 도봉구청장(서울시구청장협의회장)은 “이번 코로나19 사태에서도 지방정부의 다양한 도전들이 중앙정부의 모범사례로 반영된 사례가 많다”면서 “지방정부가 펼쳐온 성공적인 정책들이 기후위기, 에너지 전환 시대에 있어서도 더 많이 공유될 수 있는 기회가 마련되길 바란다”고 말했다.

