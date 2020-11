KT, 편의점에 ‘나눔전화’ 설치

[아시아경제 구채은 기자] KT와 GS리테일이 공중전화를 기반으로 한 '나눔전화' 서비스를 위해 손잡았다.

27일 양사는'나눔전화 공동 사업'에 대한 업무협약을 맺고 편의점에 나눔전화를 설치하기로 했다. 나눔전화는 편의점에 설치한 공중전화로 30개 공공, 복지서비스와 무료로 통화할 수 있다. 통합복지콜센터(129), 정부민원센터(110), 생활민원서비스(120), 소비자상담(1372), 사이버테러신고(118) 등이 해당된다. 일반 통화는 유료로 쓸 수 있다.

KT와 GS리테일은 27일 GS25 반포 서래마을점을 시작으로 내년 2월까지 수도권 내 GS25 100여점에 나눔존을 구축한다. 양사는 서비스 시범 운영 후 이용 효과와 고객 반응을 분석해 전국 GS25로 확대할 계획이다. GS리테일은 전국에 1만5000여점에 달하는 GS25 오프라인 점포를 갖고 있다.

이성환 KT 5G/GiGA사업본부장(상무)은 "국민의 통신편의를 위해 노력해온 KT와 생활편의를 위해 뛴 GS리테일이 나눔전화 사업을 함께 기획했다"며 "양사는 앞으로도 힘을 합쳐 착하고 따뜻한 마음을 담은 활동을 이어갈 것"이라고 밝혔다. 성찬간 GS리테일 MD부문장(상무)은 "사회적 약자 보호와 공익 증진 활동의 일환으로 KT와 손잡고 이번 나눔전화 공동 사업을 추진하게 됐다"며 "GS리테일은 전국 1만5000여 오프라인 플랫폼을 통해 사회 안전망 구축에 노력하는 등 사회적 책임 경영을 실천하는데 최선을 다할 것"이라고 말했다.

