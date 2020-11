[아시아경제 배경환 기자] 두산솔루스 두산솔루스 336370 | 코스피 증권정보 현재가 46,300 전일대비 2,200 등락률 +4.99% 거래량 1,028,046 전일가 44,100 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"두산솔루스, 5G용 동박사업 부진...기대 못 미친 3분기"두산솔루스, 헝가리 정부와 간담회…"유럽 전기차 시장 선도"두산솔루스, 헝가리 전지박 공장 2단계 증설 투자 close 는 계열사인 Doosan Corporation Europe Kft.에 126억5529만원 규모의 채무보증을 결정했다고 26일 공시했다.

