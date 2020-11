창원시자원봉사단체협의회, ‘사랑의 김장나눔’ 행사

㈜무학, 사랑의 김장김치 1300상자 저소득층 및 복지시설 나눔 실천

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 창원시자원봉사단체협의회는 26일 창원스포츠파크 만남의광장에서 ‘2020년 사랑의 김장나눔’ 행사를 개최했다.

이날 행사에는 창원시자원봉사단체협의회, 좋은데이나눔재단 임직원들 30여명이 참여했다.

최재호 ㈜무학 회장의 후원금 전달식이 있었다.

김장김치 1300상자(1상자 8㎏)를 따뜻한 겨울나기 지원을 위해 저소득층 가정 및 복지시설 등에 전달될 예정이다.

좋은데이 나눔재단은 해마다 사랑의 김장담그기 행사에 후원하고 있으며, 올해도 800만원의 김장재료비 등을 지원, 소외된 이웃을 위한 다양한 사회공헌활동에 참여하고 있다.

최 회장은 “코로나19로 경기가 더 어려워 김장비조차 부담스러운 가정이 많은데 오늘 전달되는 김치가 저소득층의 겨울나기에 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠다”고 말했다.

안익태 사회복지과장은 “경기침체로 어려운 가운데 매년 김장 나눔 행사를 후원해주는 좋은데이 나눔재단에 감사드린다”며 “사랑의 김장나눔 행사는 앞으로 지속해서 추진할 것이며, 더 많은 세대가 지원받을 수 있도록 이웃사랑 나눔 문화가 퍼지기를 바란다”고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr