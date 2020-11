이인영 "내년 봄 식량·비료 남북협력을…北주민 생각 않을 수 없어"

"1984년 서울 홍수 땐 북한이 도와줘"

이인영 통일부 장관은 26일 "여러 연구기관과 전문가들은 전세계에 새로운 식량 위기가 더욱 심화될 것으로 예상하고 있다"면서 "필요하다면 내년 봄이라도 식량·비료 등을 통해서 적시에 남북이 협력해나갈 수 있어야 한다"고 말했다.

이 장관은 이날 한국아동·인구·환경의원연맹(CPE)과 유엔세계식량계획(WFP)이 공동 주최하는 '제로헝거 혁신정책회의' 축사를 통해 "수해·코로나·제재라는 3중고 속에 경제와 민생의 어려움에 처해있을 북한 주민들을 생각하지 않을 수 없다"면서 이같이 밝혔다.

그는 "특히 어린이와 노약자 임산부, 산모 등의 영양 상태에 대한 국제사회의 인도적 관심과 염려를 우리 정부 또한 잘 이해하고 있다"면서 "한국 정부는 예측가능하고 안정적인 (남북) 상호협력 추진체계를 마련해보고자 한다"고 했다.

이 장관은 "남북인도협력은 어느 한쪽이 도움을 주기만 하는 시혜적 차원이 아니라, 더 건강한 공동체로 가는 '상생의 길'로 발전해야 한다"면서 "1984년 서울이 큰 홍수피해를 입은 가운데 북한이 우리 이재민에게 구호물품을 지원했던 사례"를 상기했다.

이어 "수재물자를 전하기 위해 군사분계선을 넘어 남북이 만났고, 멈춰진 직통 전화가 가동됐으며 많은 남북 대화가 열리기도 했었다"고 덧붙였다.

이 장관은 "한반도의 긴 역사 속에서 남북의 주민들은 하나가 되어 살아왔고 지금도 서로에게 연결되어 있는 생명과 안전의 공동체"라면서 "코로나를 포함한 보건의료, 재해재난, 기후환경 분야 속에서 남북이 공동의 협력을 이룬다면 한반도는 더욱 안전하고 든든한 삶의 터전으로 거듭날 수 있다"고 강조했다.

