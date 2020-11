박정원 회장, 두산퓨얼셀 지분 두산重에 무상증여…'재무 개선 단비'

박 회장 등 ㈜두산 관계인 두산퓨얼셀 지분 6063억원 규모

두산重 재무구조 개선 및 사업 시너지 기대

[아시아경제 이기민 기자] 박정원 두산그룹 회장을 비롯한 ㈜ 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 53,600 전일대비 400 등락률 +0.75% 거래량 81,460 전일가 53,200 2020.11.26 15:11 장중(20분지연) 관련기사 공학한림원이 '산업 디지털 전환 연대·협력' 이끈다엔씨 김택진 "반갑다 한국시리즈, 아쉽다 코로나19"두산 "두산중공업 주식 4204억원에 추가취득" close 대주주들이 두산중공업 재무구조 개선을 위해 출연하기로 했던 두산퓨얼셀 지분 무상증여를 이행했다.

두산퓨얼셀은 26일 박정원 회장 등 ㈜두산 특수관계인들이 보유중이던 두산퓨얼셀 보통주 지분 23%를 두산중공업에 무상 증여했다고 공시했다. 이는 총 1276만3557주이며, 25일 종가 기준으로 6063억원 규모다.

두산중공업은 두산퓨열셀 지분 수증으로 인한 자본 확충으로 재무구조를 개선하게 됐다. 다음 달 진행되는 유상증자까지 완료되면 재무 상태가 훨씬 호전될 것으로 보인다.

두산 관계자는 “두산중공업이 이번 지분 수증을 통해 두산퓨얼셀의 최대주주가 됨으로써 두 회사의 사업 시너지 효과가 예상되며, 이를 통해 두산그룹의 친환경 에너지 사업이 보다 강화될 것”이라고 말했다.

뿐만 아니라 두산중공업과 두산퓨얼셀의 친환경 에너지 사업의 시너지 효과도 예상된다. 두산퓨얼셀은 현재 발전용 수소연료전지 시장에서 독보적 지위를 차지하고 있다. 두산중공업은 국내 최초 액화수소플랜트 사업에 참여하는 것을 비롯해 풍력발전 등 재생에너지로 수소를 만드는 그린수소 생산, 가스터빈 원천 기술을 기반으로 한 수소터빈 사업 등을 추진하고 있다.

따라서 두산중공업은 두산퓨얼셀의 연료전지 발전기술까지 확보하게 됨으로써 연료전지(440㎾), 풍력(3~8MW급), 중소형원자로(SMR, 60MW), 가스터빈(270MW, 380MW)으로 이어지는 친환경 발전기술 라인업을 구축하게 된다.

두산퓨얼셀도 두산중공업의 설계·조달·시공(EPC) 역량과 글로벌 고객 네트워크를 활용해 글로벌 시장으로 진입할 수 있는 발판을 마련하게 된다.

두산 관계자는 "채권단의 적극적인 지원에 힘입어 두산중공업의 재무구조 개선과 사업 포트폴리오 개편을 위한 기반을 계획한 대로 마련할 수 있었다"면서 "두산퓨얼셀 지분 무상증여를 약속대로 이행한 것처럼 남은 재무구조 개선 작업도 차질 없이 진행 하겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr