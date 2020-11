코스피 2600선 등락…개인 순매수세↑

[아시아경제 금보령 기자] 26일 코스피 지수가 2600선에서 등락을 보이고 있다.

이날 오후 1시25분 기준 코스피는 전거래일 대비 0.21%(5.45포인트) 상승한 2606.99였다.

코스피는 전일과 비교했을 때 0.16%(4.19포인트) 오른 2605.73으로 시작해 2600선에서 등락을 반복하고 있다. 장중 한때는 2592.43까지 내려가기도 했다.

코스피시장에서 개인은 4479억원어치를 순매수했다. 이와 달리 외국인과 기관은 각각 248억원, 4340억원을 순매도했다.

업종을 나눠서 보면 통신업(1.39%), 종이·목재(3.03%) 등이 올랐지만, 섬유·의복(1.28%), 전기·가스업(1.54%) 등이 내렸다.

시가총액 10위 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 67,400 전일대비 800 등락률 +1.20% 거래량 14,292,294 전일가 66,600 2020.11.26 13:50 장중(20분지연) 관련기사 제가 말했죠? 최다 확진자에 택배 폭증! 관련 株, 빠르게 갑니다!‘7만전자’ 가능할까요? ‘삼성전자’ 주가의 비밀. 속! 시원하게 공개합니다!‘95% 효과’ 아직 오르지 않은 대장 株! 딱 한번만 말씀드립니다! close (1.05%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 98,700 전일대비 1,500 등락률 +1.54% 거래량 1,933,223 전일가 97,200 2020.11.26 13:50 장중(20분지연) 관련기사 자동차株 속도조절…잠시 '숨고르기'코스피 장 초반 혼조세…개인 순매수세에 2600선 나타내 코스피, 기관 매도세에 6거래일 만에 하락 마감… 2600선 유지 close (1.44%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 809,000 전일대비 21,000 등락률 +2.66% 거래량 386,569 전일가 788,000 2020.11.26 13:50 장중(20분지연) 관련기사 자동차株 속도조절…잠시 '숨고르기'코스피 장 초반 혼조세…개인 순매수세에 2600선 나타내 코스피 2640선 '터치'…이틀째 장중 최고치 close (2.16%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 284,000 전일대비 5,500 등락률 +1.97% 거래량 545,793 전일가 278,500 2020.11.26 13:50 장중(20분지연) 관련기사 자동차株 속도조절…잠시 '숨고르기'코스피 장 초반 혼조세…개인 순매수세에 2600선 나타내 NAVER, 이시간 주가 +0.36%.... 최근 5일 기관 31만 1538주 순매도 close (1.8%) 등은 상승했고, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 799,000 전일대비 4,000 등락률 -0.50% 거래량 54,551 전일가 803,000 2020.11.26 13:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피 장 초반 혼조세…개인 순매수세에 2600선 나타내 12월 신규시설 투자 종료 임박, 경쟁력 UP 종목 총정리코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선 close (0.5%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 179,000 전일대비 500 등락률 -0.28% 거래량 994,177 전일가 179,500 2020.11.26 13:50 장중(20분지연) 관련기사 실제 고속도로에서 화물차 3대 나란히 자율주행 시연자동차株 속도조절…잠시 '숨고르기'현대차, 해외서 RV '제값받기' 뚝심 통했다 close (0.28%) 등은 하락했다.

같은 시각 코스닥 지수는 전일보다 0.65%(5.60포인트) 상승한 870.72였다.

코스닥은 전거래일 대비 0.4%(3.48포인트) 오른 868.60으로 장을 연 뒤 9시5분과 9시22분 사이 하락세를 보였지만 이내 제자리를 찾은 후 상승폭을 키워갔다.

코스닥시장에서는 개인과 외국인이 각각 227억원, 581억원을 순매수했고, 기관이 684억원을 순매도했다.

업종별로 비금속(1.51%), 유통(1.01%) 등은 상승했고, 기계·장비(0.57%), 건설(0.13%) 등은 하락했다.

시총 10위 종목 가운데 내림세를 보인 곳은 없었다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 109,600 전일대비 1,500 등락률 +1.39% 거래량 4,078,818 전일가 108,100 2020.11.26 13:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피 장 초반 혼조세…개인 순매수세에 2600선 나타내 코스피, 기관 매도세에 6거래일 만에 하락 마감… 2600선 유지셀트리온헬스케어, 주가 11만 7300원.. 전일대비 17.54% close (1.85%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 186,100 전일대비 14,100 등락률 +8.20% 거래량 9,476,227 전일가 172,000 2020.11.26 13:50 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온 잠깐 쉬었죠? 빠르게 급등할 관련 株! 딱 오늘만 드립니다!셀트리온제약, 주가 17만 6700원 (2.73%)… 게시판 '북적' 95% 면역효과! 강하게 급부상할 바이오 대장株! close (9.42%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 181,700 전일대비 4,100 등락률 +2.31% 거래량 1,119,962 전일가 177,600 2020.11.26 13:50 장중(20분지연) 관련기사 3차 대유행 시작! 빠르게 잡아야 할 진단키트 대장株! 진단키트株 다시 빛 보나코스피 장 초반 혼조세…개인 순매수세에 2600선 나타내 close (2.14%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 151,400 전일대비 2,100 등락률 +1.41% 거래량 134,713 전일가 149,300 2020.11.26 13:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 매도세에 6거래일 만에 하락 마감… 2600선 유지코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선코스피, 개인·외인 순매수에 최고치 또 경신...2630선도 돌파 close (1.41%) 등이 올랐다.

