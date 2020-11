서경덕 "'샤이닝니키' 동북공정 논란, 사과하라"

"문화 동북공정 날로 심해져…적극적인 대응해야"

[아시아경제 김가연 기자] 최근 중국 모바일 게임 '샤이닝니키'가 한복 동북공정 논란이 불거진 가운데, 서경덕 성신여대 교양학부 교수는 해당 게임 개발사 페이퍼게임즈에 항의 메일을 보내고 한국 누리꾼에 대한 사과를 촉구했다.

서 교수는 중국 게임업체 페이퍼게임즈에 항의 메일을 보냈다고 26일 밝혔다.

서 교수는 "이번 논란의 중심인 중국 게임회사 측에 항의 메일과 함께 중국어로 된 한복의 역사 및 생활 속에 살아있는 한복 문화 등을 첨부해 줬다"며 "글로벌 기업이라면 타 국가에 대한 기본적인 문화와 역사를 잘 이해해야만 한다"고 지적했다.

그는 "하지만 이번 조치는 올바르지 못했고 한국 네티즌들에게 진심 어린 사과를 해야만 한다"면서 "몇 년 전 중국에서 아리랑을 국가 문화유산으로 등재했고, 최근에는 한국 최초의 창작 동요인 '반달'을 한 TV 프로그램에서 중국의 조선족 민요로 소개하는 등 '문화 동북공정'이 날로 심해지고 있다"고 강하게 비판했다.

이어 "중국이 우리의 문화와 역사를 왜곡하고 있다며 비난만 할 것이 아니라, 무엇이 잘못됐는지를 정확하게 짚어주고 적극적인 대응을 해나가야만 한다"고 강조했다.

샤이닝니키는 앞서 지난달 29일 국내 출시됐다. 샤이닝니키는 캐릭터를 스타일링하는 게임으로, 이용자가 직접 머리, 의상, 메이크업 등을 선택할 수 있다.

페이퍼게임즈는 국내 게임 출시를 기념하며 한복을 모티브로 한 의상을 선보였다. 해당 아이템은 중국과 한국에 각각 지난 2일, 지난 4일 공개됐다.

그러나 해당 의상을 두고 중국 누리꾼들 사이에서는 중국 의상을 한국 전통의상으로 잘못 표기했다는 주장이 제기됐다. 누리꾼들은 "한복은 중국 의상이다", "한복은 한국의 전통의상이 아닌 중국 명나라의 '한푸' 그리고 중국 소수민족인 '조선족의 의상'" 등 반응을 보이며 목소리를 높였다.

논란이 불거지자 페이퍼게임즈 측은 해당 의상을 삭제한 뒤 한국 서버에 대해 서비스를 종료하겠다고 밝혔다.

지난 5일 페이퍼게임즈 측은 공지를 내고 "중국 기업으로서 우리는 이러한 언론과 행위를 단호히 배격하고 국가의 존엄성을 수호한다"며 "11월6일부터 게임 다운로드와 결제가 차단되며 12월9일 서비스를 종료한다"고 밝혔다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr