CJ ENM 창작 뮤지컬 '베르테르' 유료 온라인 공연

오는 12월28일·내년 1월4일 두 차례…12월11일부터 예매

[아시아경제 박병희 기자] CJ ENM이 창작 뮤지컬 '베르테르'를 유료 온라인 공연으로 선보인다.

CJ ENM은 오는 12월28일과 내년 1월4일 네이버TV 후원 라이브에서 '베르테르' 20주년 공연 영상을 온라인으로 실시간 스트리밍한다고 26일 전했다. 오는 12월11일 오후 2시부터 네이버TV 후원과 인터파크 티켓에서 관람권을 예매할 수 있다.

예매자는 12월28일 오후 8시에 카이, 김예원, 박은석, 김현숙, 송유택 출연분을, 1월4일 오후 8시에 규현, 이지혜, 이상현, 김현숙, 임준혁가 출연한 공연 실황을 네이버TV 후원 라이브에서 실시간 스트리밍으로 관람할 수 있다.

'베르테르'는 일본에서도 온라인으로 상영된다. 일본 최대 티켓 예매사이트 피아(PIA)에서 오는 12월5~6일 온라인 유료 스트리밍 서비스된다. 이틀간 총 4회 스트리밍될 예정이다. '베르테르'는 2013년 1월 일본 피아의 초청으로 도쿄 아카사카 ACT씨어터에서 한국 배우들이 출연해 20회에 걸친 일본 투어 공연을 진행한 바 있다. 당시 현지 관객들에게 뜨거운 호평을 받았다.

뮤지컬 '베르테르'는 베르테르와 롯데의 숭고한 사랑 이야기를 다룬 괴테의 소설 '젊은 베르테르의 슬픔'을 한국 감성에 맞게 무대에 옮긴 작품으로 올해 초연 20주년을 맞았다. CJ ENM은 지난 지난 9월1일부터 11월1일까지 '베르테르' 20주년 기념 공연을 광림아트센터 BBCH홀에서 선보였다.

CJ ENM이 온라인 공연 서비스를 하는 것은 이번이 두 번째다. 앞서 지난 10월과 11월, 2회에 걸쳐 '어쩌면 해피엔딩'을 온라인 공연으로 선보였다.

