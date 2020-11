쿠팡, 600만여개 직구 상품 최대 55% 할인

[아시아경제 문혜원 기자] 쿠팡은 해외 직구·직수입 상품들을 최대 55% 할인된 가격에 선보이는 ‘블랙프라이데이’ 기획전을 연다고 26일 밝혔다.

29일까지 열리는 기획전은 인기 건강식품, 화장품, 가전·디지털 등 총 9개 상품군에서 600만여개의 상품들로 준비됐다.

구매 금액에 따라 최대 2만원 할인 쿠폰 할인을 제공한다. 행사 기간 매일 오전 11시 타임 할인과 매일 새로운 추가 할인 찬스도 제공한다. 특히 매일 오전 11시 타임 할인 행사에서는 삼성전자 스마트TV를 30% 할인된 가격에 판매한다.

로켓와우회원이면 단 한 개의 상품도 무료배송이다. 고객은 평균 3~4일, 도서산간지역의 경우도 7~10일 이내에 상품을 받아 볼 수 있다.

쿠팡은 직수입한 해외 브랜드 상품도 로켓배송으로 판매한다. 샤오미, 퀘스트 뉴트리션, 스탠리 등 다양한 브랜드의 100여개 상품을 최대 54% 할인된 가격에 선보인다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr