카페24 창업센터, 전국 70호점 돌파

[아시아경제 이승진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 비대면 창업 수요가 증가하며 카페24 창업센터가 전국 총 70곳으로 확대됐다.

글로벌 전자상거래 플랫폼 ‘카페24’는 이 달 창업센터 청주충북대점, 하남풍산점, 김포구래점 3곳을 연달아 개설하며 전국 70개의 창업 지원 거점을 마련하게 됐다고 26일 밝혔다. 지역별로는 서울 32곳, 경기 20곳, 인천 3곳, 충청 7곳, 영남 5곳, 호남 3곳이다.

창업센터 개설 속도는 더욱 빨라지고 있다. 올해 11월까지 총 21곳이 오픈됐으며, 이는 지난 한 해 동안 개설된 수보다 2곳이나 많다. 비대면 문화가 확산됨에 따라 전자상거래 창업이 급증하며 전문 서비스를 받기를 원하는 수요가 늘어났기 때문이라고 풀이된다.

카페24 창업센터는 전자상거래 특화 인큐베이팅 공간으로 온라인 비즈니스 창업·운영에 필요한 일체의 서비스를 제공한다. 입주자는 쾌적한 사무공간은 물론 온·오프라인 교육, 무제한 무료 1:1 전문가 컨설팅, 촬영 스튜디오 대관, 합리적 가격의 택배 서비스 등 다양한 전문 서비스를 모두 이용할 수 있다. 이는 전자상거래 초기 창업자들이 빠르게 성장할 수 있도록 지원한다는 평가다.

앞으로 카페24는 비대면 흐름에 맞춰 시간과 장소에 관계없이 누구나 쉽게 온라인 쇼핑몰 창업에 도전할 수 있고, 성공적인 안착이 가능하도록 지점 확대에 힘쓴다는 계획이다.

전경철 카페24 창업센터 팀장은 “창업센터는 유일무이한 전자상거래 특화 공유 오피스로 온라인 사업자의 성공적 파트너가 되기 위해 노력하고 있다”라며 “이번 70호점 돌파를 계기로 다양한 비즈니스 지원 활동에 매진해 전자상거래 창업을 원하는 수많은 창업자들을 지원할 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr