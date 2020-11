백화점·아웃렛에서도…"거스름돈 은행계좌로 받으세요"

[아시아경제 김은별 기자] 한국은행의 '거스름돈 계좌입금서비스'가 26일부터 현대백화점 전국 15개 지점에서도 가능해진다. 다음달부터는 전국 7개 아웃렛에서도 서비스가 가능해진다.

한은은 26일 "편의점, 백화점 등에서 현금·상품권 거래 후 남은 거스름돈을 고객의 은행계좌에 즉시 입금하는 서비스를 제공하는 유통사업자가 확대됐다"며 이같이 밝혔다.

'거스름돈 계좌입금서비스'는 편의점·마트·백화점 등 유통업체 매장·가맹점에서 현금이나 상품권으로 물건을 구매한 뒤, 남은 거스름돈을 고객 은행계좌로 받는 것이다. 실물 현금카드나 모바일 현금카드(QR코드·바코드)를 매장 내 단말기에 인식하면 거스름돈을 입금받을 수 있다. 이 서비스는 한은이 추진하고 있으며, 은행간 업무처리를 위한 전산시스템(현금카드 공동망) 운영은 금융결제원이 담당한다.

현대백화점이 추가되면서 거스름돈 계좌입금서비스를 제공하는 유통사업자는 한국미니스톱(전국 2570개 점포)을 포함해 2개로 확대됐다. 올해 말까지 이마트24(전국 5000개 점포)도 서비스를 도입할 예정이다.

현재는 13개 금융기관(농협·SC·우리·신한·수협·전북·대구·경남·부산·제주·광주은행, 농·수협중앙회)이 발급한 현금카드를 통해 서비스 이용이 가능하다. 올해 말까지 하나·기업·KB국민·산업은행도 참여할 예정이다.

한은 관계자는 "앞으로도 현금을 사용하는 국민들에게 불편함이 없도록 서비스의 편의성을 높이겠다"며 "참여하는 유통사업자도 지속적으로 확대해 나갈 예정"이라고 전했다.

