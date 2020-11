日 닛케이지수, 30년 전 '버블 붕괴' 이후 최고치

25일 2만6296.86 마감…1991년 6월 이후 가장 높아

미 증시 상승에 동반 랠리

[아시아경제 권재희 기자] 25일 일본 도쿄증시에서 닛케이225지수가 약 30년만의 최고치를 경신했다. 이날 미국 3대 뉴욕증시 중 다우존스산업종합지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수가 사상 최고치를 갈아치우자 이에 힘입어 동반 상승한 것으로 분석된다.

이날 닛케이225지수는 전일대비 0.5%(131.27 포인트) 상승한 2만6296.86에 장을 마감했다.

이는 어제에 이어 2거래일 연속 사상 최고기록을 갈아치운 것으로, 1991년 6월 이후 29년 6개월만의 최고치다.

닛케이225는 이날 오전장에서 한때 2.07%(540.83 포인트) 급등한 2만6706.42까지 급등하기도 했다.

그러나 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 도쿄도가 오는 28일부터 20일간 오후 10시까지 음식점 등의 영업시간 단축을 요청할 것으로 알려진 뒤 매물이 급증하며 상승폭이 축소됐다.

