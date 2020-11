[속보] 서울시 "마포구 홍대새교회 관련 어제까지 총 101명 확진"

속보[아시아경제 임주형 기자] 25일 서울시에 따르면, 마포구 홍대새교회에서 발생한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염으로 누적 101명이 확진 판정을 받았다.

지난 18일 동대문구 소재 고등학교 확진자와 가족이 확진된 뒤 이들이 다니는 마포구 홍대새교회에서 교인 대상 검사 이후 확진자가 급증하고 있다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr