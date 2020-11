다음 달 23일 개봉 확정

배급사 워너브러더스 코리아는 영화 '원더우먼 1984'를 다음 달 23일 개봉한다고 24일 전했다. 2017년 흥행수익 9150억원을 기록한 '원더우먼'의 속편이다. 1984년으로 배경을 옮겨 새로운 적과 만난 원더우먼의 활약을 그린다. 애초 지난 6월 개봉할 예정이었으나 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 거듭 일정을 미뤄왔다. 미국에서 극장과 OTT(HBO맥스) 동시 공개가 결정되면서 국내 개봉 길이 열렸다. 올겨울 개봉이 예고된 디즈니 픽사의 '소울'과 경쟁 구도를 보일 전망이다. 비슷한 시기 개봉하는 한국영화로는 공유·박보검의 '서복', 류승룡·염정아의 '인생은 아름다워', 한지민·남주혁의 '조제' 등이 예고돼 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr