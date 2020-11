[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 탈북민을 지원하는 경상북도 하나센터는 24일 주택관리공단 포항창포1관리소에서 북한이탈주민과 함께 '사랑의 김장김치 나눔' 행사를 가졌다고 밝혔다.

통일부의 지원으로 이뤄진 이날 행사에서 경북 하나센터는 포항지역 거주 저소득 가정과 북한이탈주민 220여 세대에게 김장김치를 전달했다.

김기현 경북하나센터 사무국장은 "북한이탈주민 자원봉사자들의 정성으로 담아낸 김장김치가 코로나19로 힘든 시기에 지역의 어려운 이웃들에게 전달돼 추운 겨울을 건강하게 보낼 수 있는 사랑의 선물이 되길 바란다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr