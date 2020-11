정은경 청장, BBC방송 선정 '올해의 여성 100인' 포함

[아시아경제 문제원 기자] 정은경 질병관리청장이 한국인 중에선 유일하게 영국 BBC방송이 선정한 '올해의 여성 100인'에 선정됐다.

BBC방송은 23일(현지시간) 정 청장을 비롯한 올해의 여성 100인을 발표했다.

정 청장은 한국의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응을 이끄는 '바이러스 헌터'로 소개됐다.

방송은 "올해는 격동의 시기에 변화를 이끌고 차이를 만든 이들에 주목했다"고 설명했다.

그러면서 "(질병관리본부의) 첫 여성 본부장이자 현재 질병관리청장으로 코로나19 대유행 속에 투명하고 차분한 일일 브리핑으로 유명하다"고 전했다.

정 청장은 소감으로 "팬데믹(전염병의 세계적 대유행) 대응에 헌신하는 모든 의료보건 종사자에게 진심 어린 감사를 전한다"면서 "질병 대응력을 강화해 세계를 더안전하게 만드는 일에 최고의 노력을 다하겠다"고 말했다.

올해 100인의 여성 명단 첫 자리엔 '이름 없는 영웅'이 올라가 눈길을 끌었다.

BBC방송은 "상황이 특수했던 올해는 셀 수 없이 많은 여성이 세계 곳곳에서 다른 이를 돕고자 희생했다"며 "그들의 공로에 감사를 표하고 그 과정에서 목숨을 잃은 이들을 기리고자 첫 자리를 비워두기로 했다"고 설명했다.

이외에는 여성 대표가 이끄는 정당들로 꾸려진 연정을 이끄는 산나 마린 핀란드총리와 '남자들의 세계'로 여겨졌던 액션 영화계에서 활약해온 배우 량쯔충(양자경), 영국 옥스퍼드대 코로나19 백신 개발을 이끄는 사라 길버트, 홍콩 민주화 운동가 아그네스 차우 등이 포함됐다.

